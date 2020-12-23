انترنت الأشياء من هواوي ونظام تشغيل هارموني المذهل منافس أندرويد الجديد، قبل أن تقرأ تقريرنا اليوم ندعوك عزيزي القارئ إلى التركيز الشديد وعدم التعجل؛ فسوف تندهش في نهاية الموضوع بعد أن تعرف ما ينتظرنا من تطورات تكنولوجية في 2021،فالعملاق الصيني هواوي سوف يطلق نظام تشغيل هارموني ويتحدى جوجل بمنافس جديد لنظام تشغيل أندرويد، لكن ما لا يعرفه الكثير أنه في خلال سنة سيصعب الاختيار بين أندرويد وأيفون وهارموني، وهذا ما صرحت به شركة هواوي يوم 10 سبتمبر 2020، لذا يجب علينا معرفة ما هو نظام تشغيل هارموني؟، وما الفارق بينه وبين أيفون وأندرويد؟، وهل سيتفوق على جميع أنظمة التشغيل قريبا؟، وما هي علاقته بإنترنت الأشياء والتواصل بين جميع الأجهزة المنزلية والشخصية.

نظام تشغيل هارموني من شركة هواوي

وسط الصراعات التنافسية المستمرة منذ أكثر من 12 عام بين أندرويد وأبل، بدأ يظهر عملاق جديد في عالم التكنولوجيا ليعلن عن نظام تشغيل منافس لأبل وجوجل، هذا العملاق هو شركة هواوي الصينية حيث لم تستطع هواوي استخدام خدمات شركة جوجل بشكل حر ومنها جوجل ستور، وتعاني كثير من إصدارات جوالات هواوي من عدم دعم تلك الجوالات لخدمات جوجل بلاي، وبعد ذلك طلبت شركة جوجل التعامل مع هواوي ووافقت بشكل استثنائي، لكن في المُجمل توصلت شركة هواوي إلى أن صنع نظام تشغيل خاص بها وهو هارموني أو إس هو السبيل الأفضل لها.

هارموني أو إس HarmonyOS وإنترنت الأشياء

لم يكن فقط هدف هواوي عند إنتاج نظام تشغيل هارموني أو إس هو استبدال أندرويد بهارموني، ولكن في الحقيقة كان سببها هو رغبة هواوي في نشر وتفعيل تقنيات الجيل الخامس من الشبكات، بعد أن سبقت باقي الشركات في تطوير تقنية اتصالات الـ 5G والتي تسمح بسرعات خيالية من الاتصال بين الأجهزة، كما أنها تُعد المحرك الرئيسي لظهور إنترنت الأشياء بداية من الجوال واللاب توب حتى الثلاجة والمروحة لربط جميع الأجهزة ببعضها مهما كان السيرفر الذي يعمل به.

وقد سعت هواوي لإنتاج نظام تشغيل لا يعتمد على الجهاز بمعنى أن هارموني أو إس يعمل على الجوال واللاب توب والثلاجة والمروحة وحتى الكرسي، وأي أجهزة منزلية تم ربطها بنظام هارموني، فهو نظام تشغيل واحد يعمل على التواصل بكفاءة مع بعضه وهو ما يعرف بتقنية إنترنت الأشياء، ولم يكن هذا التقرير ضرب من الخيال أو أحد الأحلام المستقبلية ولكن أعلنت هواوي بالفعل في 10 سبتمبر 2020، أن أول نسخة من نظام التشغيل هارموني أو إس سوف يتم إصدارها مع بداية السنة المقبلة 2021.