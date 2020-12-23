خطوات تجديد إقامة سائق خاص من خلال موقع أبشر

تمكنت وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر التي أطلقتها منذ عام 2010م، من تيسير إنجاز العديد من الخدمات، إذ يمكن تجديد إقامة سائق خاص إلكترونيا عبر موقع المنصة، على الإنترنت، وذلك في دقائق، ودون خسارة الوقت والجهد في الذهاب في إلى أحد مقرات مديرية الجوازات بالمملكة العربية السعودية، فيما تتجلى أهمية ذلك في ظل استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، والتشديد على ضرورة تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي بين المواطنين في الأماكن العامة، ومقرات الإدارات والوزارات والهيئات الرسمية، منعًا لانتشار الوباء.تجديد إقامة سائق خاص في السعودية
وبخطواتٍ بسيطة عبر المنصة الإلكترونية، يمكننا تجديد إقامة سائق خاص في السعودية، وهي إحدى الخدمات المهمّة التي وفّرتها وزارة الداخلية للمواطنين الذين لديهم هذه العمالة، سواء في المنزل أو في الشركات الخاصة بهم، وذلك باتباع الآتي:-
- بداية، يجب الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.
- ثمّ نختار خدمات الأفراد.
- يلي ذلك، إدخال رقم الهوية وكلمة المرور والرمز المرئي.
- علينا بعد ذلك، اختيار خدمات الجوازات.
- فيما يجب بعد ذلك الاستعلام عن الإقامة.
- علينا بعد ذلك، النقر على “عرض” لظهور صفحة جديدة، وإدخال البيانات.
- أخيرًا، ننقر على الاستفسار عن العامل.
وبعد معرفة خطوات تحديث هوية عامل في مهنة القيادة بالمملكة العربية السعودية، فإن هناك بعض الأوراق التي يجب أن يوفرها العامل قبل القيام بهذه الخدمة، وهي على النحو الآتي:-
- في البداية، يجب توفير نموذج التجديد، وكتابة البيانات المطلوبة فيه بدقة كبيرة، كما يجب أن يتم توقعيه من الكفيل، إضافة إلى ختم المؤسسة التي يعمل بها.
- ثمّ إحضار أصل جواز السفر، على أن يكون ساري الصلاحية.
- يلي ذلك، إرفاق صورتين شخصيتين بالألوان، وبمقاس (4 في 6).
- وإحضار تقرير طبي معتمد من أحد المراكز الصحية.
- من الضروري أيضًا، إحضار أصل الهوية القديمة.
- كما يجب دفع 500 ريال للعاملين في المنشآت الحكومية أو المنزلية.
- أخيرًا، تسجيل البصمة، وإحضار نسخة مصورة من بطاقة الأحوال المدنية التابعة للكفيل أو المؤسسة التي يعمل فيها العامل.
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