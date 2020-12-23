موقع نظام فارس sshr.moe.gov.sa طريقة الحصول على إجازة مرضية

بدأ العديد من المعلمين والمعلمات خلال الساعات الماضية البحث والاستعلام عن رابط موقع نظام فارس التعليمي من أجل معرفة الحالة الوظيفية والراتب الجديد عبر نظام فارس الالكتروني على شبكة الانترنت، وذلك بالتزامن مع بدء دخول لائحة الوظائف التعليمة الجديدة حيز التنفيذ، حيث بدأ بالفعل تنفيذ اللائحة الجديدة منذ يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر يونيو من العام الميلادي 2020.

خطوات الاستعلام عن راتب المعلمين عبر نظام فارس

وبحسب الدليل الإرشادي لنظام فارس فإنه يمكن للمعلمين والمعلمات معرفة الحالة الوظيفية الخاصة بهم، بجانب معرفة القيمة الإجمالية للراتب، وذلك من خلال استخدام خدمة استخراج تعريف الراتب، والتي تتطلب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على صفحة حساب المعلم والمعلمة على نظام فارس.

اختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

اختيار خدمة الرواتب والبدلات.

اختيار خدمة استخراج تعريف بالراتب.

تحديد نوع التعريف والجهة ومن ثم الطباعة أو التحميل.

وبحسب ما قد أعلن عنه نظام فارس الالكتروني فإنه سيتم إظهار تعريف الراتب والقيمة الإجمالية بالإضافة إلى الوظيفة والمرتبة أو الدرجة الخاصة بالمعلم، كما سيظهر أيضاً تاريخ بداية الخدمة.

الاستعلام عن قيمة الراتب الخاص عبر نظام فارس

وسيتمكن المعلمون والمعلمات من معرفة قيمة الراتب الخاص بهم عن شهر معين عن طريق الدخول على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف عبر نظام فارس، ومن ثم سيقوم المعلم أو المعلمة باختيار الشهر المطلوب عرض البيانات الخاصة به، وسيتم ظهور كافة التفاصيل في أسفل الشاشة.

ومن ضمن التفاصيل التي ستظهر في الصفحة للمعلم أو المعلمة بعد الدخول على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف الشهور التي تم استلام فيها الراتب، والبيانات الأساسية للموظف، وبيانات الشه الذي تم صرف الراتب فيه، وصافي الاستحقاقات والاستقطاعات، وبيان برصيد الأجازات، وبيانات التحويل البنكية، ورقم الآيبيان، وصافي التحويل.

مميزات لائحة الوظائف التعليمة الجديدة

وبحسب ما ذكرته ابتسام الشهري المتحدثه باسم وزارة التعليم بأن لائحة الوظائف التعليمة الجديدة بها العديد من المزايا المهنية والمادية للمعلمين والمعلمات، حيث أنها ستحافظ على مكتسبات شاغلي الوظائف التعليمية، وعدم المساس بأساس الراتب، كما أن هناك عدداً من الفئات ستحصل على مكاسب مادية بعد أن تتم عملية التسكين، كما أشارت المتحدة باسم وزارة التعليم بأن اللائحة الجديدة ستمكن المعلمون من الترقية بدون الحاجة إلى رقم وظيفي شاغر كما كان يحدث في الماضي.

العلاوة السنوية للمعلمين في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

بدورها ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن العلاوة السنوية الخاصة بالمعلمين والمعلمات في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تبدأ من 300 ريال سعودي، وحتى 640 ريال سعودي، وقد تم زيادة الحد الأقصى للعلاوة السنوية مقارنة بسلم رواتب الوظائف التعليمة الماضية.

رابط نظام فارس التعليمي

ومن أجل الدخول على نظام فارس التعليمي والاستعلام عن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بالإضافة إلى معرفة قيمة الرواتب الخاصة بالمعلمين والمعلمات فكل ماعليكم هو التوجه إلى موقع نظام فارس على الانترنت من خلال زيارة sshr.moe.gov.sa ومن ثم القيام بتسجيل الدخول على النظام من أجل الاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها للمعمين والمعلمات.

كيف يمكن الحصول على إجازة مرضية عبر نظام فارس

ومن أجل الحصول على إجازة مرضية من خلال نظام فارس فكل ماعليكم هو الدخول إلى موقع نظام فارس الالكتروني على الانترنت عبر زيارة، ومن ثم الدخول على صلاحيات الخدمات الذاتية للموظف، ومن ثم القيام باختيار طلبات الإجازة.

بعد اختيار طلبات الإجازة يقوم المستخدم بتحديد نوع الإجازة وتاريخ بداية ونهاية الإجازة، ومن ثم يتم القيام بإرفاق المستندات التي يتطلبها الموقع، ثم الضغط على تنفيذ، وبهذا يكون المتقدم قد قام بتقديم الإجازة المرضية الخاصة به.