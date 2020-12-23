رابط نظام فارس الجديد وكيفية إدخال الدورات 1442

كثير من المعلمين في المملكة العربية السعودية، والإداريين يبحثون عن رابط نظام فارس الجديد وكيفية إدخال الدورات عبر هذا النظام الإلكتروني المعتمد من وازرة التعليم، لتوفير جميع الخدمات لجميع أطراف العملية التعليمية بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة الإدارات التعليمية في أي مكان داخل المملكة، تسهيلا عليهم، وحماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نتيجة الاختلاط والتكدس في الأماكن الحكومية، وغيرها.

فيما يأتي ذلك في إطار توجه المملكة نحو رقمنة جميع الخدمات، خصوصًا في المجالات المهمة مثل التعليم والصحة، تيسيرًا على المواطنين والمقيمين، والعاملين في هذا القطاع، وفي الوقت نفسه مواكبة لرؤية “2030”، التي تسعى المملكة إلى تطبيقها بكل تفاصيلها.

رابط نظام فارس الجديد 1442

ننشر لكم متابعينا في السطور القليلة التالية، رابط نظام فارس الجديد وكيفية التسجيل في هذا النظام، حيث أنها خدمة للمعلمين والإداريين في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

بداية الأمر، يجب الذهاب إلى نظام نور عبر الإنترنت. نحول اللغة إلى العربية. ننقر على خيار إنشاء مستخدم جديد. نختار إنشاء مستخدم جديد. نكتب رقم السجل المدني. يجب إدخال رقم IBAN البنكي. يلي ذلك كتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال. إدخال رمز التحقّق المرئي. ننقر على أيقونة التنفيذ. نعود إلى صفحة إنشاء المستخدم الجديد. نختار تفعيل المستخدم. ندخل رقم السجلّ المدنيّ. علينا بعد ذلك كتابة رمز التحقق الذي وصل على البريد الإلكتروني الخاص. نضغط بعد ذلك على “تنفيذ” وبعد ذلك على تسجيل الدخول. إنشاء كلمة المرور الجديدة وتأكيدها. أخيرًا، استخدام النظام.

طريقة إدخال الدورات في faris

الطريقة الصحيحة لإدراج الدورات في فارس، تتم بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني، حيث جاءت الخطوات على النحو الآتي:

ننتقل إلى موقع الخدمة الذاتية للنظام عبر الموقع الإلكتروني. نكتب معلومات تسجيل الدخول ورمز التحقق، وننقر على تسجيل الدخول. نختار “صلاحية بياناتي” من الجزء الأيمن لواجهة الموقع، وبعد ذلك الدورات التدريبية. يجب الضغط على زر الإضافة وإدخال المعلومات المطلوبة. علينا بعد ذلك النقر على التطبيق بعد كتابة المعلومات من أجل العودة إلى شاشة الدورات التدريبية. ننقر على التالي ونضيف شهادة الدورة من خيار إضافة المرفقات. نضغط على زر “التطبيق” بعد إضافة الشهادة، وننقر على زر “التنفيذ” لإنهاء العملية.