استمرار حركة الشحن بنظام المناولة بين الأردن والعراق

دوت الخليج :- أعلنت هيئة تنظيم النقل البري الثلاثاء، عن استمرار حركة الشحن بنظام المناولة "باك تو باك" مع العراق. وأضافت الهيئة : أن حركة الشحن مستمرة رغم قرار العراق إغلاق منافذه البرية. واكدت وكالة الانباء الرسمية العراقية "واع" أكدت عدم شمول الحركة التجارية للعراق بقرار غلق المنافذ الحدودية البرية. وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الثلاثاء، إن "الحركة التجارية لن تتأثر بقرار إغلاق المنافذ لمدة أسبوعين"، مؤكداً أن "قرار الغلق سيراجع بعد أسبوعين".

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