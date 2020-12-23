مذكرة مسربة لحماس حول عيد الميلاد تثير استياء المسيحيين

أثارت مذكرة مُسربة لحركة حماس في غزة، بخصوص رغبتها في الحد من احتفالات عيد الميلاد في القطاع، استياء المجتمع المسيحي مع دخول موسم العطلات.

فقد دعت مديرية الوعظ والإرشاد الديني في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مذكرة بيوم 15 ديسمبر إلى تنشيط "فعاليات الإدارة العامة للوعظ والإرشاد الديني للحد من فعاليات الكريسماس". وأثارت المذكرة التي سُربت الأسبوع الماضي غضب المسيحيين الفلسطينيين. ووصف المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المذكرة بأنها عمل "تحريضي"، وقال إنها لن تضر "بوحدتنا" وعلاقاتنا الطيبة. ويشعر المجتمع المسيحي باستياء فعلي لأن الاحتفالات ستكون محدودة بالفعل بسبب جائحة كورونا.

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