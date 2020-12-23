خارجية العراق تستهجن قرار ترمب بالعفو عن أمريكيين مدانين بقتل 14 عراقيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية العراقية، إن العراق يستهجن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترمب بالعفو عن أمريكيين مدانين بقتل 14 عراقيا.



جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية العراقية، إن العراق يستهجن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترمب بالعفو عن أمريكيين مدانين بقتل 14 عراقيا. وأشارت بحسب بحسب "سبوتنيك"، إلى أنه يتجاهل كرامة الضحايا ولا ينسجم مع التزام واشنطن المعلن بقيم حقوق الإنسان.

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