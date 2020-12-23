لبنان: 2246 اصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة العامة فى لبنان، مساء اليوم الأربعاء، ‏تسجيل 2246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة العامة فى لبنان، مساء اليوم الأربعاء، ‏تسجيل 2246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية"، إنه تم تسجيل 22 حالة وفاة، بسبب مضاعفات الفيروس خلال الـ 24 الاخيرة .

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