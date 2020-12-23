مسنّة عمرها 90 عاما أول من يتلقى تطعيم كورونا فى سويسرا

جدة - نرمين السيد - ووزع الجيش السويسرى، أول دفعة من اللقاحات المضادة لكورونا فى أنحاء البلاد وتشمل 107 آلاف جرعة. ومن المقرر توزيع الجرعات الأولى من اللقاح على المقاطعات لتطعيم السكان الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس ومنهم من تزيد أعمارهم عن 75 عاما والمصابون بالأمراض.

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