إسرائيل تعلن اكتشاف 4 حالات كورونا من السلالة الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا من السلالة المتحورة المسجلة مؤخرا فى إنجلترا، بعد فحوصات أجريت بالمختبر المركزى للفيروسات.





ولفتت الوزارة، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن 3 من الحالات التى تم رصدها تعود لقادمين من إنجلترا، وهى تخضع للعزل فى أحد الفنادق، وأن هناك حالة أخرى قيد التحقيق. وأكدت الوزارة، أنها تراقب كل حالة وستقوم بتحديث الأنباء حولها وفقا لذلك. ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 382.487 بينما تم تسجيل 3136 حالة وفاة، حسب موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول العالم.

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