جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن رويترز، بمقتل العشرات في هجوم نفذه مسلحون بإقليم إثيوبى محاذ للسودان.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن رويترز، بمقتل العشرات في هجوم نفذه مسلحون بإقليم إثيوبى محاذ للسودان. وقتل العشرات، فى الهجمات المسلحة على الحدود بين إثيوبيا والسودان بعد أزمة إقليم تيجراى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل العشرات بهجوم مسلح بإقليم إثيوبى محاذ للسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.