الأرجنتين تعتمد استخدام اللقاح الروسى سبوتنيك -V

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "تى إن" المحلية، تصل إلى الأرجنتين يوم غد الخميس طائرة تحمل الدفعة الأولى من جرعات اللقاح الروسى.

أعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز، فى ديسمير الجارى، أن بلاده وقعت عقدًا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص فى الفترة من يناير إلى فبراير 2021.

وفى وقت سابق، صرح مدير مركز "جامالى" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، البروفيسور ألكسندر غينتسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك V" يمكن أن يُعطى للأشخاص الذين يعانون من مضاعفات الحساسية، ولكن ليس فى المرحلة التى يتفاقم فيها المرض.