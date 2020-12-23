‌كردستان العراق يطالب واشنطن بإرسال قوات للحدود مع سوريا

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مؤتمر صحفى، بحسب "روسيا اليوم"، إن "حكومة إقليم كردستان طلبت رسميا من واشنطن إرسال قوات إلى الحدود بين كردستان العراق وكردستان سوريا لإظهار حسن نية الإقليم بأنه لا يريد الحرب ولحماية الحدود بصورة أفضل".
وفى السادس عشر من الشهر الحالى حدثت اشتباكات على الحدود فى غرب وجنوب كردستان العراق بين قوات البيشمركة الكردية ومسلحين من حزب العمال الكردستانى بعد محاولتهم التسلل الى أراضى إقليم كردستان العراق.
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