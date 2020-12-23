تركيا تعلن 259 وفاة و19650 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 259 وفاة و19650 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في بياناتها اليومية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 18861، فيما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 2082610.
وفرضت الحكومة التركية الإغلاق الكامل في نهاية الأسبوع وحظر التجول خلال أيام الأسبوع للحد من الإصابات اليومية.
وكان أكبر عدد للإصابات اليومية في تركيا قد سجل في الثامن من ديسمبر الحالي وبلغ 33198 إصابة.
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