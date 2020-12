Does not contain pork fat.. هيئة الغذاء السعودية توضح حقيقة وجود دهون لحم خنزير بمنتج شوكولاته

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، عن ارسالها إحدى فرق التفتيش التابعة لها، لسحب أحد انواع الشوكولاته، وأخذ عينات منها، تمهيدًا لإخضاعها لتحاليل مخبرية، للإطمئنان. وذكرت الهيئة في بيان له اليوم جاء تجاوبًا مع ما ورد في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في وسائط الإتصال، ومواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد السعوديين، وهو يشير إلى وجود "دهون لحم الخنزير" ضمن محتويات أحد انواع الشوكولاته التي اشتراها من محل لبيع الحلويات في المنطقة الشرقية. وقالن الهيئة في بيانها: "علمًا بأن بطاقة المنتج المسجلة في أنظمة الهيئة الالكترونية، توضح أنه لا يحتوي على اي من منتجات لحم الخنزير، واللبس جاء من سقوط حرف الألف في كلمة "لا" الواردة ضمن عبارة "لا يحتوي على الجلوتين والدهون لحم الخنزير"، المترجمة إلى العربية من اللغة الإنجليزية، مع العلم أنها وردت في النص الإنجليزي بشكل صحيح (Does not contain pork fat). وأكدت الهيئة في ختام بيانها أن العينات المأخوذة من المنتج ستخضع إلى تحاليل مخبرية "احترازيًا".

