وجه رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد نداء عاجلا لجميع الجزائريين بشأن استخدام أجهزة التدفئة الخاصة حيث دعاهم جميعا لضرورة أخذ التدابير اللازمة وخاصة مع بداية فصل الشتاء. جاء ذلك في أعقاب الحادث الذي أودي بحياة خمسة أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز بدائرة نقاوس بباتنة. وقال رئيس الوزراء الجزائري في تغريداته عبر تويتر "بلغني للأسف وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز بدائرة نقاوس بباتنة وأدعو الله أن يرحمهم برحمته الواسعة، وينزل السكينة على ذويهم. واضاف في تغريدة على تويتر: "وأمام هذه الواقعة المأساوية، أحث العائلات على الأخذ بتدابير السلامة والحيطة والحذر للوقاية من مخاطر أجهزة التدفئة خصوصا في هذه الأيام الباردة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة.. نداء عاجل من رئيس الوزراء الجزائري لأبناء شعبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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