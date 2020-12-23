نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتيتة: 35 نائبا في البرلمان الليبي يعملون وفقا للأجندة التركية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي عبدالستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، إن محور الشر يعمل ليلا ونهارا لإدخال ليبيا إلى مستنقع الفوضى.

وأكد حيتية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن مصر تعمل في ظروف شديدة التعقيد والصعوبة لا سيما وأن اللاعب الكبير في القضية الليبية تركيا التي تعتمد على عضويتها في حلف الناتو بالإضافة لتشعب جماعة الإخوان وسيطرتها على الوضع الليبي.

وأشار إلى أنه هناك عبء كبير يقع على كاهل الدولة المصرية وسط تلك التحديات.

ولفت إلى أن 35 نائبا في البرلمان الليبي يعملون وفقا للأجندة التركية والإخوانية، موضحا أن هناك نواب لم يؤدوا القسم بينهم نواب من طرابلس.