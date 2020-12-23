الاستعلام عن التامينات الاجتماعية ومدة الإقامة إلكترونياً برقم الهوية

يسعى كل فرد في المملكة لمعرفة أسهل طريقة استعلام التامينات الاجتماعية من خلال رقم الهوية للمواطنين ورقم الاقامة للمقيمين، سواء كان الاستعلام عن مستحقات أو رواتب أو معاشات وكل ذلك من خلال موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية والاستعلام أيضاً عن الراتب ومدة الاشتراك.

التأمينات الاجتماعية

تسعي التأمينات الاجتماعية بتقديم العديد من الخدمات المتميزة لجميع عملائها المقيمين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، لذلك تسعي دائماً في تقديم خدمات عديدة للتسهيل على العملاء في الاستعلام عن الخدمة التي يريدون الاستعلام عنها، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين والحد من الازدحام والتكدس أمام مكاتب التأمينات الاجتماعية في ظل أنتشار فيروس كورونا المستجد.

استعلام التامينات الاجتماعية

تسعى التأمينات الاجتماعية بالسعودية لتقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين وتقديم خدمات استعلام التامينات الاجتماعية عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية سواء للاستعلام عن مستحقات أو رواتب أو معاشات من خلال الدخول إلى موقعها الرسمي على الأنترنت، وبدون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التأمينات.

الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

يُمكن لجميع المواطنين المستفيدين من خدمة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية ورقم السجل المدني من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولاً الدخول إلي الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

اضغط على أيقونة تبويب الخدمات الإلكترونية ومن ثم خدمات التأمينات أون لاين عبر الأنترنت.

قم تعبئة خانات رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، ثم ادخل رمز التحقق.

ثم اضغط على أيقونة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “استعلام” ليتم الانتقال إلى صفحة الاستعلام عن التحقق من الاشتراك في في نظام التأمينات الاجتماعية والتي تحتوي بيانات المستفيد من التأمين رقمه التأميني ورقم الهوية الوطنية.

يمكن الآن لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية التحقق من التأمينات الاجتماعية وذلك عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية فقط.

الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بكل سهولة وذلك في خطوات بسيطة كالتالي:

أولاً قم بالدخول للموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على خدمات التأمينات أون لاين.

قم بكتابة أحد طرق إثبات الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية للمواطنين أو رقم الإقامة للمقيمين أو ادخل رقم السجل المدني، مع إدخال رمز التحقق ثم اضغط على “استعلام”.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة لأصحاب الحساب على الموقع، حتي يستطيعوا التوجه نحو خدمات التأمينات الاجتماعية ويتمكنوا من عرض مدد الاشتراك.

يمكن للشخص المستخدم عرض فترات ومدد جميع الوظائف التي قد سُجل فيها قبل ذلك سابقاً كما يمكن أيضاً عرض كل ما يخص الوظائف والمبالغ التأمينية المستحقة والمبالغ المدفوعة عن كل فترة اشتراك، ومعرفة مواعيد بداية كل فترة ونهايتها بالتاريخ الميلادي.

التامينات الاجتماعية استعلام عن الراتب

تعتبر خدمة الاستعلام عن راتب من أهم الخدمات الإلكترونية والتي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من خلال موقع التأمينات الاجتماعية، حيث يمكن الاستعلام عن الراتب من خلال عدد من الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول إلى موقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

قم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة على الصفحة المعروضة، ثم اختر خدمة التأمينات عبر الأنترنت بعد ذلك.

قم بتعبئة جميع البيانات المتعلقة بالدخول إلي الحساب المستخدم الموجود على البوابة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالضغط على مدة الاشتراك ومن ثم قم بتحديد الوظيفة التي تعمل بها.

بعد ذلك قم باختيار خانة الأجور، ثم اضغط عليها وستظهر قيمة الراتب والتي يرغب المستخدم في الاستعلام عنه.

وكذلك أيضاً تسعى مؤسسة التأمينات الاجتماعية التابعة للمملكة العربية السعودية إلى توفير خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمينات بكل سهولة وبشكل إلكتروني وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول للموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

ثم قم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم ورمز المرور.

قم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك اضغط على الاستعلام عن مستحقات تأمينية.

طريقة معرفة رقم التأمينات الاجتماعية الخاص بك

يُمكن لجميع المواطنين المسجلين في التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية التعرف على رقم التأمينات الخاصة بهم باستخدام رقم الهوية الوطنية وذلك عبر الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

اضغط على التأمينات الاجتماعية استعلام برقم الهوية الوطنية.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية ومن ثم اضغط على استعلام.

بعد ذلك سوف يتم ظهور جميع تفاصيل التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمستخدم من رقم التأمينات الاجتماعية وغيرها من معلومات الشخصية.

رقم التأمينات الاجتماعية المجاني

وفرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية رقم استعلام التامينات الاجتماعية بجانب رابط الاستعلام الخاص بالموقع على الأنترنت.

حيث يمكن لأي مواطن أو مقيم بداخل المملكة الاستفسار عن أي خدمة أو تقديم اقتراح أو طلب التماس أو شكوى من خلال الاتصال علي رقم التأمينات الاجتماعية المجاني وهو في مقيم في المنزل دون الحاجة للخروج والتوجه إلى أحد مكاتب التأمينات الموجودة في المملكة، ما عليه سوى الاتصال على رقم 8001243344 والاستعلام عن الخدمة المرغوب الاستعلام عنها، ويمكن من خلال الاتصال على رقم التأمينات الاجتماعية الاستعلام على عدة خدمات مثل: