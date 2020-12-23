وزير الموارد البشرية يحدد قرار توطين المهن المحاسبية 1442 قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي بالعمل على إصدار قرار توطين المهن المحاسبية بجانب توضيح خطوات التوسع بالتوطين حيث أوضح من خلال الحساب الخاص به على موقع تويتر، أنه تم إصدار كامل ب توطين المهن المحاسبية

وبالتالي تم العمل على تحديد حد أدنى للأجور، وبالتالي منضم قرارات الوزارة للعمل في التوزيع بالتوطين، حتى يتمكن أبناء وبنات هذا الوطن من الحصول على فرص وظيفية من سوق العمل بكل سهولة ويعتبر هذا من ضمن القرارات التي تم تحديدها اليوم.

قرارات توطين المهن المحاسبية

عبد الله ابن ناصر أبو ثنين نائب وزير الموارد البشرية قام بتوضيح أهم المزايا التي تتعلق بفترة توطين المهن المحاسبية التي قد أعلن عنها قبل ذلك أحمد سليمان الراجحي اليوم.

حيث أوضح من خلال الحساب الخاص به على موقع تويتر أنه يتم العمل على توفير كافة قناة التوطين التي تتعلق بالمهن الحسابية في جميع منشآت القطاع الخاص، وذلك حتى يتم دخول المتخصصين السعوديين إلى سوق العمل، وبالتالي يتم العمل في هذا الوقت على رفع الكفاءة وزيادة نسبة النمو حتى يتم العمل على تحقيق جميع المستهدفات الخاصة بسوق العمل.

حيث أوضح الراجحي أن جميع القرارات التي تتعلق ب توطين المهن المحاسبية بشكل تفصيلي وذلك من ضمن أهداف الوزارة للعمل على التوسع بالتوطين لزيادة فرص العمل لجميع أصحاب المؤهلات النوعية.

توطين المهن المحاسبية توفير 9800 فرصة

من ضمن المهن المحاسبية التي تم استهدافها التي تتعلق بإدارة التقارير المالية والإدارة العامة للمراجعة، وكذلك مراجع داخلي ومضيفة اضافه الزكاة والضرائب وتشمل أيضا رئيس برنامج التدقيق الداخلي، ومراقب مالي ومحاسب تكاليف واخيراً ومراجع مالى أولى الأدنى للمهن في المهن المحاسبية سوف يكون حوالي 600 ريال سعودي

وذلك لجميع حملة البكالوريوس وحملة الدبلوم المحاسبة يتم دفع 4500 ريال سعودي، حيث يتم حسابها بنسب التوطين ليتم العمل على رفع الكوادر الوطنية في سوق العمل بالمملكة السعودية، حيث يتم دعمها الشهادات المهنية والاحترافية ودعم المشاريع الناشئة التي تكون تابعه من قبل منظومة الوزارة.