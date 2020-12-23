كيفية التسجيل في بنك التسليف برقم الهوية وكلمة المرور

يعمل بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية على تقديم الكثير من الخدمات والتسهيلات لجميع المواطنين الموجودين داخل المملكة، وذلك من أجل القيام بالمشاريع الصغيرة للنهوض بالشعب السعودي، ولكن يجب تقديم كافة الأوراق اللازمة التي تثبيت أنك الشخص المستحق للتسليف من البنك، ويقدم بنك التسليف السعودي خدمة الإعفاء من باقي أقساط القرض من خلال شروط معينة، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح الاستعلام عن إعفاء من بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية.

كيفية التقديم على بنك التسليف 1441:

قام بنك التسليف السعودي بتوفير خدمة الاستعلام عن الإعفاء من باقي أقساط القرض إلكترونياً بدلاً من التوجه إلى البنك والاستعلام عن الإعفاء، وذلك بسبب الظروف التي تقع فيها البلاد خلال هذه الفترة من تفشي فيروس كورونا المستجد، حتى يتم الحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.

يتم الاستعلام عن الإعفاء من بنك التسليف إلكترونياً من خلال التواصل مع الموقع الرسمى لبنك التسليف، وعمل تسجيل الدخول على الموقع والضغط على كلمة هنا .

. وبعد ذلك يتم الانتقال إلى الحساب الشخصي للاستعلام عن جميع التفاصيل المطلوبة.

من خلال معرفة تاريخ استلام القرض، وقيمة القرض والاسم ورقم الهوية وما هي الأقساط المتبقية.

وبالتالي وبعد ذلك يتم اختيار خانة الأقساط المتبقية والضغط عليها لمعرفة قيمة المبلغ المتبقي، وإذا كنت أحد الأشخاص المعفيين من تسديد باقي الأقساط لن يتم ظهور قيمة المبلغ المتبقي.

اما إذا أردت الإستعلام عن طريق السجل المدني يمكنك قراءة المقال التالى جيدا وهو الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف بالسجل المدني لانه يقدم العديد من المعلومات المفيدة عن بنك التسليف.

في بادئ الأمر الدخول إلي موقع بنك التنمية الإجتماعية عبر الرابط التالي sdb.gov.sa. بعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة مستخدم جديد. بعد ذلك نقوم بكتابة البيانات التالية الإسم الخاص بك في الهوية ورقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك. بعد ذلك سوف يتطلب عليك كتابة بعض البيانات التكميلية مثل رقم الهاتف والعنوان والبيانات الأخرى المهمة. بعد إنهاء كافة البيانات يمكنك أن تقوم بتسجيل الدخول إلى بنك التسليف من خلال إسم المستخدم وكلمة المرور التي قمت بإدخالها سابقا.

طريقة الدخول الى بنك التسليف برقم الهوية:بنك التسليف برقم الهوية وكلمة المرور:

يمكن معرفة أي معلومات خاصة بالقرض الذي تم الحصول عليه من قبل بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية.

من خلال كلمة المرور برقم الهوية ويتم ذلك من خلال التواصل مع الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التسليف السعودي.

وبعد ذلك نقوم بتسجيل رقم الهوية.

وبعد ذلك يتم البحث عن خانة الموافقة والضغط عليها.

ومن خلال ذلك سوف يتم الحصول على جميع المعلومات والخدمات التي تود الحصول عليها، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المتقدمين لبنك التسليف السعودي، من حيث جنسية وعمر المتقدم وكذلك المهنة الذي يعمل بها الشخص المتقدم والأجر الذي يحصل عليه، وإذا كان صاحب مشروع معين أو لا.