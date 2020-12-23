التسجيل في منصة إحكام لتملّك العقارات دون صكوك “ehkaam.sa” الشروط والمستندات المطلوبة

التسجيل في منصة إحكام لتملّك العقارات اصبح سهلاً الآن، فالكثير من المواطنين السعوديين يبحثون عن طريقة صحيحة للتسجيل في منصة إحكام التمليكات العقارية حيث أنها تفيد الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على حجج للتحقق من صحة العقارات التي تخصهم، وتعتبر منصة احكام الرقمية إحدى المنصات الإلكترونية التي تتبع العودة العقارية التابعة للملكة العربية السعودية، والتي تهدف منذ إنشائها إلي السماح للمواطنين السعوديين الذين يمتلكون العقارات أن يقوموا بوضع اليد عليها، كما منصة إحكام لتملّك العقارات تفيد الأشخاص الذين لا يمتلكون أي وثيقة رسمية تدل على ملكهم للعقارات التابعة لهم، حيث تمكنهم احكام هذه المنصة من كلب صك الملكية من المملكة، وبالتالي يتمكن المواطن من التصرف فيها.

المستندات المطلوبة في منصة إحكام لتملّك العقارات

هناك بعض المستندات التي يتم طلبها من المواطنين الذين لا يملكون أي صكوك ملكية المناطق التي يقيمون فيها ومن هذه المستندات:

مسح طبوغرافي من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة من الهيئة، والتي تتواجد في سائر مناطق المملكة، ولابد أن يشتمل علي: إحداثيات العقارات. نوع الملكية. موقع العقار. حدود العقارات. الضلوع العقارية. مساحة العقار. المستندات التي يمتلكها صاحب العقار سواء كانت ملكية أو إحياء.



وبعد تقديم هذه المستندات يتم تقديم الطلب إلى الأمانة العامة للجنة.

شروط قبول طلبات ملكية المواطنين

قامت المملكة بتحديد بعض الشروط حتى يتمكن المواطن من إخراج صك ملكية العقار الذي يملكه ومن هذه الشروط:

يجب أن يقوم الشخص بتقديم الطلب في المدة المحددة التي حددتها المملكة لتقديم الطلبات الخاصة بالحيازة والتعديل.

بشرط أن لا يكون قد تم الحكم في قضية العقارات بحكم نهائي.

كما يجب أن يكون العقار المطلوب على حصول صك ملكية له في حدود ملكية يمكن الحصول عليها، حيث يوجد بعض الأماكن المحرمة أخذ ملكيتها والتي من ضمنها: الحرمين الشريفين والمشاعر والأبنية في تلك الأماكن. الأراضي الساحلية وهي التي تتواجد على شواطئ البحار والخلجان المطلة على المملكة. الأماكن التي تتواجد على حدود الدولة البرية والبحرية. المحميات الطبيعية الوطنية. قمم الجبال بسبب خطورتها. الأودية التي تتدفق منها المياه. المواقع الأثرية، لأن هذه المواقع تقع ملكيتها للشعب السعودي بأكمله. احتياطيات الهيدروكربون، التعدين والمواقع المعدنية.



التسجيل في منصة إحكام لتملّك العقارات

يمكن التقديم لجميع الراغبين في التقدم لمنصة إحكام لتملّك العقارات إرفاق المستندات والوثائق المتقدم ذكرها، كما يجب على صاحب الطلب الالتزام الصارم بالآلية المفروضة علي المواطنين في منصة احكام لتملك العقارات حيث يمكنكم الدخول على رابط منصة احكام لتملك العقارات والبدء في تسجيل طلب التملك للعقار، ويمكنكم التواصل على الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات من خلال الرقم الموحد 920035544.