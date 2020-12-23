دوت الخليج :- جال النائب محمد الظهراي على مستشفى الحاووز في الزرقاء " المستشفى الحكومي " كاشفا عبر تسجيل بالفيديو ما يعانيه المستشفى من تقادم في البناء وشح في الامكانيات ونقص في الكوادر .
وخاطب الظهراي وزير الصحة ان حوالي مليون ونصف مواطن في الزرقاء لا يجدون العناية الصحية المناسبة مطالبا ببناء مستشفى جديد على اعتبار ان مستشفى الامير فيصل في ياجوز والمستشفيات المساعدة لم يعد بامكانها تلبية حاجات المواطنين في اللواء .
شاهد الظهراوي بالفيديو :
دوت الخليج :- جال النائب محمد الظهراي على مستشفى الحاووز في الزرقاء " المستشفى الحكومي " كاشفا عبر تسجيل بالفيديو ما يعانيه المستشفى من تقادم في البناء وشح في الامكانيات ونقص في الكوادر .
وخاطب الظهراي وزير الصحة ان حوالي مليون ونصف مواطن في الزرقاء لا يجدون العناية الصحية المناسبة مطالبا ببناء مستشفى جديد على اعتبار ان مستشفى الامير فيصل في ياجوز والمستشفيات المساعدة لم يعد بامكانها تلبية حاجات المواطنين في اللواء .
شاهد الظهراوي بالفيديو :
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو : الظهراوي يطلب بناء مستشفى جديد في الزرقاء بعد جوله ميدانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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