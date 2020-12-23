دخول نظام فارس الخدمة الذاتية: رابط دخول نظام فارس الجديد ١٤٤٢ التعريف بالرواتب وطلب الإجازات

نظام فارس الخدمة الذاتية هو نظام استحدثته وزارة التعليم السعودية ضمن منظومة تطبيق الحكومة الإلكترونية بالمملكة، حيث يتيح رابط نظام فارس الجديد عدة خدمات إلكترونية للمعلمين والإداريين التابعين لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكنهم من خلال نظام فارس تسجيل الدخول معرفة الراتب والاستعلام عن موعد نزول الرواتب، كما يمكنه من خلال التسجيل في نظام فارس تقديم الإجازات وتجديد الإجازات إلكترونيًا، بالإضافة إلى مد فترة أجازة عبر بوابة فارس الإلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية التابع إليها المعلم ، والمملكة العربية السعودية طورت في الآونة الأخيرة منظومة الحكومة الإلكترونية، وتعتبر المملكة العربية من أوائل الدول العربية التي تعتمد إعتمادًا كليا على تقديم الخدمات إلكترونيًا عبر شبكة الإنترنت ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تسعى إلى توفير سبل الراحة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة والتخلص من طوابير الانتظار في المصالح والمنشآت الحكومية.

خدمة التسجيل في نظام فارس التعريف بالراتب وطلب الإجازات من أهم هذه الخدمات ، كما يستطيع المعلم من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية الاستعلام عن البدلات أو طلب البدلات إلكترونيا من خلال بياناتي خدمة فارس، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تنفيذ سلم الرواتب الجديد لشاغلي الوظائف التعليمية، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى تقرير مفصل عن نظام فارس الخدمة الذاتية، فتابعونا.

نظام فارس الخدمة الذاتية هي منصة رسمية تابعة لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال نظام فارس الرابط الجديد التسجيل في نظام فارس تعريف بالراتب والاستعلام عن الراتب الجديد، كما يمكن للمعلم معرفة بيانات مهمة أخرى من خلال رابط نظام فارس الجديد ومن هذه الخدمات:

معرفة كشف الرواتب. الاستعلام عن بيانات المعلم الوظيفية. عرض وبيان السجل التاريخي للمعلم. استعلام بيان معلم خارج الدوام. معرفة بيانات الانتدابات للمعلمين. استعلام الطلبات المعلقة. نظام فارس إخلاء طرف. طلب البدلات إلكترونيًا.

ومن أهم الإجراءات التي تتم عبر نظام فارس الخدمة الذاتية أنه يساعد مدير المدرسة في القيام بعدة إجراءات إلكترونيا من خلال رابط نظام فارس الجديد منها على سبيل المثال:

طلب بدل لموظف في المدرسة. الاستعلام عن موظفي ومعلمي المدرسة. الاستعلام عن غياب معلم. استعلام طلبات الموظفين المعلقة. رفع لموظف بشكل كامل بسبب الإجازة أو الانقطاع.

نظام فارس للإجازات

نظام فارس الخدمة الذاتيةرابط نظام فارس الجديد

يتيح التسجيل في نظام فارس الاستفادة من خدمات الإجازات في نظام فارس، ويمكنكم معرفة كيفية تسجيل نظام فارس من خلال الدخول على رابط معرفة التسجيل في نظام فارس لأول مرة، حيث يمكن لشاغلي الوظائف التعليمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول في رابط نظام فارس الجديد، ومن أهم هذه الخدمات:

طلب الإجازات عبر نظام فارس الرابط الجديد. طلب قطع الإجازة أو تمديدها. يمكن للمعلم الإبلاغ المباشر عن الإجازة. طلب تعديل في فترة الإجازة. طلب إلغاء الإجازة.

وتتنوع الإجازات التي يمكن تسجيلها من خلال نظام فارس للإجازات بين إجازة مرضية في حال وجود ظروف مرضية أو إجازة اعتيادية أو إجازة اضطرارية أو إجازة مرافقة مريض أو إجازة دراسية المعلم أو الموظف التربوي، وكل هذه الإجراءات كانت تتم بشكل ورقي سابقًا، ووفرت نظام فارس للإجازات كل هذه الإجراءات فلم يعد المعلم بحاجة إلى تقديم طلبات ورقية للحصول على الإجازة.

دخول فارس الاستعلام عن الراتب

يمكنكم الدخول على نظام فارس الحالة الوظيفية للاستعلام عن الراتب الجديد، حيث يوفر نظام فارس لشاغلي الوظائف التعليمية خدمة الاستعلام عن الراتب الجديد من خلال عرض الراتب الأساسي وصافي الراتب الذي يحصل عليه الرتبة التعليمية، وبهذه الطريقة يمكن الاستعلام عن الراتب قبل وبعد تطبيق سلم رواتب المعلمين الجديد 1441.