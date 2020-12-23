جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول بالبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، اليوم، أن القارة الإفريقية تحتاج إلى نحو تسعة مليارات دولار للحصول على ما يكفى من لقاحات كوفيد-19 لوقف الجائحة، لكن الوصول إلى إمدادات اللقاح يمثل مشكلة أكبر فى ظل السباق العالمى للحصول عليها.





وقال كبير الاقتصاديين بالبنك هيبوليت فوفاك، بحسب "سبوتنيك" : إن الدول الإفريقية لا تستطيع منافسة الحكومات الأكثر ثراء التى أمّنت لنفسها إمدادات كبيرة من اللقاح، مشيرا إلى أنه إذا تُرك الإمداد بلقاحات كوفيد-19 للسوق ستحصل دول نامية كثيرة على حصص صغيرة بما فيها إفريقيا، وأضاف قائلا: "حتى إذا كان لدى إفريقيا 100 مليار دولار، فإننا لن نتمكن من الحصول على جرعات كافية". وتشير تقديرات البنك إلى أن إفريقيا ستحتاج إلى إنفاق نحو 5.8 مليارات دولار لشراء اللقاحات، ونحو 3.3 مليارات دولار لتوصيلها حتى تحقق هدف تطعيم 60 %على الأقل من 1.3 مليار إفريقى بدءا من العام المقبل. وسيأتى جزء من التمويل من تحالف كوفاكس العالمى الذى تشارك منظمة الصحة العالمية فى إدارته، ويهدف إلى ضمان تمكّن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاح بشكل عادل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الإفريقى : القارة السمراء تحتاج 9 مليارات دولار لتوفير اللقاحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.