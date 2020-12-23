جريمة بشعة.. هتك عرض طفل بالكويت وتحرك عاجل من الأمن

كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن تلقيها بلاغا يفيد تعرض طفل للخطف والاعتداء عليه في منطقة الجليب ق 2، حيث انتقلت الأجهزة المختصة لمكان الحادث وفتحت تحقيقا حول الواقعة.

ومن جانبه كشف المجني عليه تفاصيل الجريمة بأن المتهم قام باستدراجه اثناء عودته من منزل خالته إلى منزل أسرته والاعتداء عليه عنوة داخل شقته مشتخدما احدي حيله وهي عصافير للبيع وفقًا لجريدة "الأنباء" الكويتية.

وذكرت الداخلية الكويتية أن المتهم يعمل في شركة للمواد الغذائية و ينتمي لاحدي الجنسيات العربية حيث تم احالته إلى النيابة العامة الكويتية بتهمة هتك عرض طفل عربي استدرجه إلى مقر سكنه واعتدى عليه.

وأوضحت الداخلية الكويتية انه تم إحالة المتهم الي الادلة الجنائية لحين استكمال الإجراءات الجنائية بعد اعترافه بالواقعة.

ويشار إلى أن القضية بدأت بورود بلاغ بحالة خطف في الجليب ق 2، وعلى الفور، انتقلت دورية وتبين ان المبلغ وافد عربي، حيث ذكر ان ابن أخته الطفل تعرض للخطف والاعتداء.

و تم الاستماع إلى المجني عليه، حيث قال إن المتهم أوقفه وأبلغه بأن لديه عصافير للبيع بأسعار مخفضة وأنها موجودة داخل سكنه، وبعد أن تم استدراجه جرى الاعتداء عليه وفق ماذكرت الصحيفة الكويتية .

و قام المجني عليه بإرشاد رجال الأمن عن السكن الذي وقعت فيه الجريمة وهو محل سكن المتهم ليتم ضبطه.