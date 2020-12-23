نداء عاجل من الصحة السعودية إلى المواطنين والمقيمين

وجهت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، نداء عاجلاً إلى المواطنين والمقيمين، من أجل التسجيل للحصول على لقاح كورونا وذلك لصحتهم وسلامتهم.

وأعلنت الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من نصف مليون شخص للحصول على لقاح شركة فايزر، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أنها تواصل مراقبة تحور فيروس كورونا، موضحةً أن هناك أسبابا أخرى لزيادة الإصابات في دول العالم.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت الوزارة إنها تقوم بتحليل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة، لافتة إلى أن الوضع الصحي للمملكة مطمئن جدًا فيما يتعلق بالجائحة.

وكشفت الوزارة أن التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة.

ولفتت إلى أن شركة "فايزر" أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من كورونا، مشيرة إلى أن المملكة تعمل على إنشاء مراكز للتطعيم في جميع المناطق.