كارثة إنسانية .. مقتل 100 شخص في هجوم بإقليم سد النهضة الإثيوبي

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في إثيوبيا، اليوم الأربعاء، مقتل 100 شخص في هجوم نفذه مسلحون بإقليم بني شنقول جومز غرب البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بمقتل العشرات في مذبحة عرقية غربي البلاد نفذها مسلحون.

وقالت الوكالة إن العشرات من الأشخاص قتلوا في المذبحة الأخيرة على أسس عرقية في الجزء الغربي من البلاد.

ونقلت وكالة أمهرة للإعلام عن شهود قولهم إن الهجوم وقع فجر الأربعاء في منطقة ميتيكل بمنطقة بني شنقول-جوموز.

ووقع الهجوم بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء آبي أحمد للمنطقة وتحدثه عن ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجمات الأخيرة إلى العدالة.

وتشكل التوترات العرقية تحديًا كبيرًا حيث يواجه آبي مهمة تعزيز الوحدة الوطنية في بلد يضم أكثر من 80 مجموعة عرقية.

ولم يتضح على الفور من هم المهاجمون.

وقال الحزب الحاكم في المنطقة، حزب بني شنقول-جومز للازدهار، في بيان إن "قطاع الطرق المسلحين" ارتكبوا "جريمة مروعة".