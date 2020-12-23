كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، عن توصل الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري نهائي بشأن البريكست، مشيرة إلى استمرار العمل على صياغته.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده لن توقع على أي اتفاق "بريكست" يؤثر سلبا على مصالح المملكة المتحدة.
ولا تزال الشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي "غير مقبولة" من المملكة المتحدة، وحذر كلا الطرفين من احتمال عدم التوصل إلى اتفاق.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن أملها أن لا يكون هناك علاقة بين بريكست والأزمة على الحدود، داعية إلى حل أزمة عبور الشاحنات على الحدود اليوم.
وقال وزير بريطاني، اليوم الأربعاء، إن لندن والاتحاد الأوروبي لم يتوصلا بعد إلى اتفاق تجاري بشأن الخروج من التكتل، حيث لا تزال هناك قضايا خطيرة دون حل تمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من التوقيع على اتفاق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتفاق تجاري حول البريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.