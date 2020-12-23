تقارير: قلق بسبب التدخل الفرنسي في الشأن الليبي لأسباب خاصة

لا يزال الشارع الليبي يراقب تطورات الموقف السياسي علي امل انتهاء المشاكل التي تمر بها ليبيا منذ سنوات قاربت علي ١١ عاما من عدم الاستقرار.

وتناولت الوكالة الليبية والفجر الجديد والمرصد الليبية اسرار التدخل الفرنسي في ليبيا من خلال تقارير اشارت فيها الي انها تهدف الحفاظ على تواجدها العسكري الواسع في مختلف أنحاء ليبيا من أجل حل المهام الجيوسياسية التي تواجهها. ورغم المفاوضات النشطة مع ممثلي طرابلس، يواصل الجيش الفرنسي زيارة مقرات الجيش الوطني الليبي بالرجمة، وكذلك تواجده في القواعد العسكرية في شرق وجنوب البلاد.

وأشارت التقارير إلى أهمية هذه المنطقة جنوب ليبيا حيث أُدرج إقليم فزان ضمن دائرة المصالح الفرنسية ، وفي عام 1943 دخلت القوات الفرنسية المنطقة وحتى عام 1956 كانت فيها. تشارك فرنسا في الصراع الليبي منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2011 التي أدت إلى الإطاحة بحاكم ليبيا آنذاك، معمر القذافي. شاركت فرنسا بشكل مباشر لأنها كانت غير راضية عن السلطات الليبية بعد أن غزت مستعمرتها السابقة – تشاد.

في النهاية ، تم العثور على فرنسا مسؤولة عن الهجوم على موكب القذافي، مما أدى إلى القبض عليه واغتياله. ومع ذلك، منذ سقوط القذافي، لا يُعرف سوى القليل عن استمرار الوجود العسكري الفرنسي في ليبيا. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن فرنسا لا تجري عمليات عسكرية واسعة النطاق، ولكنها تركز على العمل السري، ورشوة العملاء للعمل لصالح الاستخبارات الخاصة الفرنسية والقيام بعمليات خاصة مستهدفة. أكد تحقيق أجرته صحيفة لوموند الفرنسية في شباط / فبراير 2016 طبيعة تصرفات فرنسا في إفريقيا. وكشف التحقيق أن فرنسا نشرت سرا قواتها الخاصة ووحداتها التنفيذية التابعة للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية لشن هجمات دقيقة للغاية على أهداف تم تحديدها كفروع للدولة الإسلامية في ليبيا.

ولم يتم نشر أي نتائج من هذا التحقيق، ولم تذكر الصحيفة أي إجراءات أخرى من جانب السلطات الفرنسية، التي اختارت بدلًا من ذلك الاستمرار في إنكار التواجد العسكري في ليبيا. كان يعتقد أن الكشف الكامل عن التواجد على الأرض من شأنه أن يعرض للخطر موقف فرنسا فيما يتعلق بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. لم تكن فرنسا مستعدة أبدًا للتعبير عن دعمها الصريح للحكومة المؤقتة في بنغازي والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

على الرغم من أن باريس لم تعترف رسميًا أبدًا بدعم حفتر وتوفير الأسلحة والتدريب والمساعدة الاستخباراتية والعمليات الخاصة ، إلا أنه ومن المعروف أن لباريس يد في كل هذا منذ عام 2015.

يُعتقد أن باريس، اعتمادًا على منصب وزير دفاعها لودريان، قررت أن يصبح حفتر القائد والرئيس الشرعي لليبيا. يعتقد لو دريان أن حفتر كان قادرًا على قمع الإسلاميين الذين ازدهروا في ليبيا بعد وفاة القذافي وهددوا أوروبا باستيلائهم على ثروة ليبيا من النفط والغاز. كشف مقتل ثلاثة جنود فرنسيين سريين في تحطم مروحية في ليبيا عام 2016 خلال عملية ضد جماعة إسلامية عن تواجد فرنسا المباشر في ليبيا.

حفتر نفسه، بدوره، لم يخف علاقاته مع فرنسا أو الأسلحة الحديثة التي يتلقاها من باريس، على الرغم من حظر الأمم المتحدة على إمدادات الأسلحة إلى ليبيا.

والمفارقة هي أن المتحدث باسم حفتر هو الذي أعلن في مؤتمر صحفي في ربيع عام 2019 أن القوات البحرية الفرنسية رست في ميناء سدر النفطي بمهمة محددة تتمثل في حماية حقول النفط من هجمات الإسلاميين أو القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني. ثم قال المتحدث إن فرقة التدخل الفرنسية تتكون من ضباط عسكريين متخصصين في الطيران ، وعدده يقدر بالعشرات. وأوضح أن قوات حفتر مدعومة من الإمارات ومصر وفرنسا بشكل أساسي في شكل مساعدة استخباراتية وقوات خاصة متمركزة في قاعدة الخروبة (شرق بنغازي وسط برقة) على بعد ستة كيلومترات من قاعدة عسكرية ليبية منفصلة.

وقال إن دور الفرنسيين يتلخص في الآتي: أولًا، كان الأمر يتعلق بتوفير استطلاع دقيق للغاية، مما يسمح لهم بمراقبة قوات العدو. ثانيًا، حول إنشاء مقر عمليات على الميدان، والمشاركة في المعارك باستخدام القناصين، وكذلك إعداد وتدريب العسكريين للسيطرة على الطائرات المسيرة.

أصبح تورط فرنسا العميق في الصراع الليبي أكثر وضوحًا عندما فر 13 ضابطا فرنسيا من البؤرة الاستيطانية التي احتجزوها في منطقة غريان، جنوب طرابلس، واتجهوا على طول الطريق الساحلي إلى نقطة رأس جدير الحدودية مع تونس. ودخلوا هناك بجوازات سفر دبلوماسية فرنسية واعتقلوا بعد أن نزعت السلطات المحلية أسلحتهم قبل نقلهم جوا من أقرب جزيرة، والتي هي جربة، إلى العاصمة الفرنسية. وأكدت مصادر رسمية فرنسية أن الثلاثة عشر شخصًا هم بالفعل من أفراد جهاز الأمن بالسفارة، فيما أفادت مصادر ليبية، أن الفرنسيبن كانوا من العسكريين المتمركزين في قاعدة الوطية الجوية جنوب غرب طرابلس، وكانت مهمتهم الرئيسية مراقبة غرب ليبيا وصولًا إلى الحدود التونسية. فر الضباط الفرنسيون من القاعدة عندما شعروا أن القوات الموالية لنظام طرابلس تقترب وتوشك على أسرهم.

في الوقت الحالي، يخدم عشرات الجيش الفرنسي في منطقة تامنهنت. في خريف 2020 ، ظهرت معلومات عن انتشار الكتيبة الفرنسية في قاعدة تامنهنت الجوية، حيث قاموا بتجهيز أماكن الإقامة والمعدات التي جلبوها معهم. تم تسجيل حالات استخدام وسائل عالية التقنية و طائرات مسيرة في المنطقة المحددة، والتي هي غير موجودة لدى الجيش الوطني الليبي.

قد يكون التواجد هناك مرتبطًا بالمصالح الاقتصادية لفرنسا في جنوب ليبيا المتمثلة في أنشطة شركة النفط الفرنسية البلجيكية توتال العاملة في مجال تطوير وإنتاج النفط في حقل شرارة بالقرب من أوباري، حيث سُجل انتهك لوقف إطلاق النار مؤخرًا بين الأطراف المتحاربة. كما أن التواجد في هذه المناطق يجعل من الممكن السيطرة على التدفق الحالي للنفط المهرب.