نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محلل: لبنان لن يتجاوز الأزمات الحالية قبل 7 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، إن لبنان لن يتجاوز الأزمات الحالية قبل 7 سنوات، مبينا أن لبنان دخل النفق المظلم، ولا توجد أي مؤشرات على أمل أو بارقة أمل للخروج من هذا النفق في ظل الأزمات المتتالية للشعب اللبناني، موضحا أن كل المعطيات الداخلية والخارجية والإقليمية توحي بالنفق المظلم للبنان.

وأضاف دياب، خلال حديثه لقناة"الغد"، أن الكل يأمل في أن تشكل الحكومة، موضحا أن فرص تشكيلها ليست كاملة أو ناضجة اليوم وقبل غد الشعب اللبناني ينتظر انفراجة في أزمته حتى تنتهي أزماته حتى لو بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري.

وشدد المحلل السياسي، على ضرورة محاربة كل أطراف الفساد وكل من ضرب عمليات الاقتصاد في لبنان، مؤكدا أن سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، لديه عملا شاقا ولن ينتهي بين يوم وليلة والخروج منذ هذا النفق المظلم الذي قد يؤدي إلى انهيار أمني واقتصادي في لبنان، في ظل انتشار عمليات السرقة والنهب والانفلات الأمني، ولا أحد يعرف متى تنتهي هذه الأزمة.

وأوضح دياب، أنه على القوى السياسية في لبنان أن ترى المشهد جيدا والعمل لصالح الشعب وليس لتحقيق أغراض شخصية تقود لبنان لانهيار أكبر في ظل معاناة يعيش لبنان في رفع الدعم في المحروقات والخبر والدواء، مبينا أن تشكيل الحكومة ليس نهاية المطاف.

وأكد المحلل السياسي، أن الحل الوحيد في الوقت الحالي، هو إجراء انتخابات نيابية تنتج سلطة مختلفة عن السلطة القائمة والتي تحكم اليوم والتي أوصلت لبنان لهذا الحال ومحاولة جديدة لإدارة الأزمة والخروج من النفق المظلم للبنان وعناصر قادرة على قيادة لبنان في هذه المرحلة.