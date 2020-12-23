عروض العثيم الأسبوعية حتي 29 ديسمبر عروض نهاية العام

عروض العثيم هي واحدة من العروض الرائعة التي يحتاج إليها عدد كبير من محبي أسواق العثيم والتي تعد أسواق العثيم هي الواجهة الأساسية بالنسبة لهم لشراء المواد الغذائية والطعام ومنتجات المنزل وجميع الأدوات وتقدم أسواق العثيم عروض مميزة تبدا من يوم 23 ديسمبر حتى 29 ديسمبر وتشمل جميع أنواع اللحوم مثل لحم حاشي بالعضم ولحم عجل بلدي بدون عضم ولحم حاشي طازج بدون عضم ولحم رفيدي بالعضم ومفروم برازيلي مبرد، ولحم خروف بربري بالعضم ويتوفر أيضا جميع انواع الفواكه مثل فراولة علبة، وتفاح اصفر، وكلمنتينا، وغير ذلك من المنتجات الاخري.

عروض العثيم الأسبوعية

تشمل عروض العثيم أقوي الخصومات والتخفيضات على جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع أنواع الخضروات مثل فلفل حار اخضر، وثوم، وفلفل بارد اخضر، وباذنجان اسود رومي وسط، ويتوفر أيضا جميع أنواع الاجهزه الكهربائية مثل مقلاة ترست، وطقم قدور سويت هوم، وترموس شاما مع مصفاة استيل وقدر ضغط السيف، وفيشه كهربائيه داتازون، وتوصيلة الفنار كهرباء ال أي دي وفحم بليز للشوى، وفحم الماسة، وكرسي مسجد، وطاولة لاب توب، وممسحة فليدا برومست، وسطل تمسح لامبرت.

شاي ليبتون اكياس 17.95 ريال.

جبن المراعي كريم 18.95 ريال.

سمن فارم 31.95 ريال.

صابون صحون فيري ليمون 10.95 ريال.

حفائض بامبرز كبير جدا صندوق 120 ريال.

مناديل وجه سمايل 19.95 ريال.

بنطلون اطفال منوع 14.95 ريال.

بنظلون رياضي رجالي منوع 24.95 ريال.

لحاف منوع 44.95 ريال.

بنطلون جينز رجالي 24.95 ريال.

منشفة حمام كاسا يونينا 34.95 ريال.

مكواة بانبكس بخار 105 ريال.

سخان سندوتش بانبكس 55 ريال.

لعبة سيارة سبيدر مان منوع 24.95 ريال.

لعبة صلصال ملون 14.95 ريال.

لعبة عروسة فاشون 19.95 ريال.

لعبة عروسة ديزني 9.95 ريال.

سماعة بلوتوث 28 ريال.