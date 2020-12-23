أخبار اليمن : انتقال كوفيد 19 من الأم الحامل للجنين.. دراسة تطمئن

انتقال كوفيد 19 من الأم الحامل للجنين.. دراسة تطمئنتوصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة هارفارد الأمريكية إلى أن السيدات الحوامل المصابات بفيروس كورونا لا ينقلن العدوى إلى الأجنة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الباحثين الأمريكيين تابعو 64 سيدة ثبتت إصابتهن بـ SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لكوفيد19، خلال الفترة بين 2 أبريل و 13 يونيو الماضيين.

ووفقا للدراسة فإنه لم يثبت إصابة أي مولود لدى تلك الأمهات بكوفيد 19 ولم يوجد أثر للفيروس في المشيمة.

وفي الوقت الذي يحذر فيه أكاديميون بجامعة هارفارد من أن العينة البسيطة تجعل من المستحيل استبعاد أن بعض الحوامل قد ينقلن العدوى لأطفالهن، تظهر الدراسة أن الدفاعات الطبيعية للحمل تتصدى للفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع الأمهات المحتملات اللاتي خضعن للدراسة، كن في الثلث الأخير من فترة الحمل، وأن الإصابة بالفيروس كانت في الرئتين والأنف والحلق ولكن ليس في المشيمة أو في مجرى الدم.

وقالت الدكتورة ديانا بيانكي، مدير المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية في واشنطن إن: "الدراسة تقدم بعض الطمأنينة على أن العدوى بـ SARS-CoV-2، خلال الثلث الأخير من الحمل من غير المرجح أن تنتقل عبر المشيمة إلى الأجنة ولكن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من البحث من أجل تأكيد النتيجة".

وقال الباحثون إن البيانات الأخرى، التي تتضمن معلومات عن النساء اللائي أصبن بالفيروس في وقت مبكر من الحمل، من المقرر نشرها قريبا.