قرقاش: نتطلع لتعزيز الحوار الخليجي في قمة الرياض

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأربعاء، إن بلاده تتطلع إلى قمة ناجحة في الرياض "نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجي".
واعتبر قرقاش في تغريدة على تويتر أن "إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجي نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجي تجاه المستقبل".
وأضاف أن "الأجواء السياسية والإجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي إتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة".
لكن قرقاش أشار إلى أن "المنصات الإعلامية القطرية، فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق"، واصفا ذلك بـ "ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".
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