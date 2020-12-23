مقتل أكثر من 100 شخص فى الهجوم المسلح على الحدود الإثيوبية السودانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت المفوضية، بحسب "روسيا اليوم"، أن مسلحين أطلقوا النار فى منطقة بولين فى الإقليم الواقع غرب إثيوبيا وأضرموا النار فى منازل السكان وهم نيام. وقال سكان المنطقة إن عشرات الأشخاص قتلوا فى أحدث أعمال عنف دامية بين جماعات عرقية متناحرة فى المنطقة.

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