مسؤول إثيوبى: تفكيك الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى بشكل فعال

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية "إنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن منسوق اللوجستيات أنه تم تفكيك المجموعة بشكل فعال من خلال عملية إنفاذ القانون، وأن السلام والأمن فى بلدة شيرى والمناطق المجاورة لها قد عاد إلى طبيعته.
وشدد المسؤول العسكرى الإثيوبى، بحسب "سبوتنيك"، أن بلدة شيرى ومحيطها تم تحريرها من خلال العملية الفعالة لقوات الدفاع الوطنى فى غضون ثلاثة أسابيع.
وتابع اللواء إندالكاشيو ولديكيدان، إن المنطقة التى كانت ذات يوم منطقة حرب تم تحريرها من قبل قواتنا الدفاعية. ولا يملك المجلس العسكرى فى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى مساحة واحدة تحت سيطرته.
وأشار إلى أنه تم تدمير قوة مليشيات العصبة بأكملها، وتقوم قوات الدفاع الوطنى الإثيوبية، حاليا، بملاحقة المجرمين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى لتقديمهم للعدالة.
وشدد المسؤول الإثيوبى، أن قوات الدفاع الوطنى لبلاده كانت ترافق المركبات التى تنقل المساعدات الإنسانية للنازحين، وأنها قامت بحراسة الإمدادات الغذائية والأدوية الطارئة حتى تتمكن من الوصول إلى النازحين دون أى إعاقة أو تهديد أمنى.
ولفت منسق اللوجستيات لقوات الدفاع الوطنى الإثيوبية فى جبهة شيرى، اللواء إندالكاشيو ولديكيدان، إلى أن حكومة بلاده تعاون مع إدارة تيجراى المؤقتة.
واندلع فى الرابع من نوفمبر الماضى، قتال عنيف فى إقليم تيجراى المتاخم للمثلث الرابط بين حدود إثيوبيا مع كل من السودان وإريتريا وذلك بعد توتر طويل بسبب خلافات حول الانتخابات المحلية واتهام الحكومة الإثيوبية مقاتلى تيجراى بمهاجمة قواعد للقوات الحكومية فى المنطقة.
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