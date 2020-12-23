المغرب يسجل 2566 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت المغرب 2566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالى للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 423.214.



جدة - نرمين السيد - سجلت المغرب 2566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالى للمصابين منذ بدء الجائحة فيها 423.214. وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 56 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات فى البلاد إلى 7086، فيما بلغ العدد الإجمالى لحالات الشفاء 385.895.

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