إدارة ترامب تخطط لفرض عقوبات جديدة على السيل الشمالى-2

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين رفيعى المستوى فى الإدارة الأمريكية، بأن واشنطن تخطط لفرض عقوبات جديدة على مشروع "السيل الشمالى-2" لضخ الغاز الروسى إلى أوروبا "قريبا جدا".





وأشار المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتقد أن العقوبات الجديدة ستوجه "ضربة قاضية" للمشروع.

ولم يكشف المسؤولون عن أسماء الشركات التى ستفرض عليها العقوبات الجديدة، لكنهم أكدوا أن العقوبات لا تستهدف حكومات أو مسؤولين حكوميين.

وقال أحد المسؤولين، إن وزارة الخارجية الأمريكية سترفع تقريرا للكونجرس خلال الأسابيع القادمة، يتضمن أسماء الشركات التى قد تتعرض للعقوبات بسبب مشاركتها فى المشروع.

وأشار مسؤول آخر إلى أن العقوبات الأمريكية قد زادت من كلفة المشروع بحوالى مليار دولار.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على مشروع "السيل الشمالى-2"، معتبرة أنه يشكل خطرا على أمن الطاقة فى أوروبا ويزيد من اعتمادها على الغاز الروسى.

من جهة أخرى، أكدت روسيا أن فرض العقوبات الأمريكية على المشروع نوع من المنافسة غير النزيهة، مشيرة إلى عزمها على إنجاز المشروع.

كما شددت ألمانيا على أن المشروع الذى من المتوقع أن يضاعف حجم توريدات الغاز الروسى لها، اقتصادى بحت.