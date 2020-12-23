”رويترز”: بريطانيا قدمت تنازلات ضخمة في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي 

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فرنسي أن بريطانيا قدمت تنازلات كبيرة في محادثات التجارة وخروجها من الاتحاد الأوروبي في اليومين الماضيين، مع اقتراب المفاوضين من التوصل إلى اتفاق.

وقال المصدر: "البريطانيون قدموا تنازلات ضخمة في المفاوضات خلال الـ48 ساعة الماضية".

وأضاف: "في ما يتعلق بالصيد البحري على وجه الخصوص، كان الموقف البريطاني الأخير بعيدا عن الوصول إلى المياه البريطانية لمدة 3 سنوات".