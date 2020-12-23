نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فرنسي أن بريطانيا قدمت تنازلات كبيرة في محادثات التجارة وخروجها من الاتحاد الأوروبي في اليومين الماضيين، مع اقتراب المفاوضين من التوصل إلى اتفاق.
وقال المصدر: "البريطانيون قدموا تنازلات ضخمة في المفاوضات خلال الـ48 ساعة الماضية".
وأضاف: "في ما يتعلق بالصيد البحري على وجه الخصوص، كان الموقف البريطاني الأخير بعيدا عن الوصول إلى المياه البريطانية لمدة 3 سنوات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”رويترز”: بريطانيا قدمت تنازلات ضخمة في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.