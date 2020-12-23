”تويتر” تلغي اشتراكات ملايين المتابعين لحسابات ترامب الرئاسية في 20 يناير 

أعلنت شركة "تويتر" أنها ستلغي اشتراكات الملايين على الحسابات الرئاسية الأمريكية الرسمية، قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في العشرين من يناير المقبل.
وبهذا الإلغاء سيخسر الرئيس دونالد ترامب الملايين من المتابعين لحسابه عبر "تويتر" بمجرد خروجه من البيت الأبيض، كما سيتعين على بايدن أن يبدأ من الصفر في حصد ملايين المتابعين لحسابه الرئاسي عبر "تويتر".
وقال روب فلاهيرتي المدير الرقمي لحملة بايدن: "في عام 2016 حصلت إدارة ترامب على جميع متابعي الرئيس أوباما على تويتر على حسابي "POTUS" وWhiteHouse.. أما في عام 2020 فقد تم إبلاغنا من "تويتر" بأنه يتعين على إدارة بايدن أن تبدأ من الصفر".
ويؤثر هذا الإجراء أيضا على الحسابات التي تقودها الحكومة مثل POTUS وهو الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي وFLOTUS الحساب الرسمي للسيدة الأمريكية الأولى، وسيتم نقلها جميعا إلى بايدن عندما يتولى الرئاسة في يناير.
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