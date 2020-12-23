فرنسا ترسل طائرات حربية إلى إفريقيا الوسطى 

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون أمر بإرسال طائرات حربية بمهمة تحليق فوق أراضي إفريقيا الوسطى، تزامنا مع الاستعدادات لإجراء الانتخابات في هذا البلد.

وأوضح الإليزيه أن ماكرون تحدث مع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستن أرشانج تواديرا.

وأشار إلى أن "ماكرون ذكّر بالتزام فرنسا المستمر بجهودها إلى جانب سلطات إفريقيا الوسطى وشعبها للمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار في البلاد".

وأضاف الإليزيه: "ماكرون دان محاولات الجماعات المسلحة وبعض القادة السياسيين عرقلة تنفيذ اتفاقيات السلام وإجراء الانتخابات بموعدها".

وتابع: "بناء على طلب الرئيس تواديرا، وبالاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، أمر ماكرون بإرسال طائرات مقاتلة بمهمة تحليق فوق أراضي إفريقيا الوسطى".

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت مساء أمس الثلاثاء، أن موسكو أرسلت عددا إضافيا من خبرائها العسكريين إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وأخطرت الأمم المتحدة بذلك.

وجاء في بيان للوزارة أن روسيا وفي إطار مساعدة إفريقيا الوسطى على تعزيز قدراتها الدفاعية استجابت لطلب حكومتها وأرسلت 300 خبير إضافي إلى هذا البلد لتدريب جنود الجيش الوطني.

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي أحال إخطارا بهذا الشأن إلى لجنة الجزاءات الخاصة بإفريقيا الوسطى في مجلس الأمن الدولي.