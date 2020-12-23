طبيب مارادونا يزعم: أسطورة الأرجنتين انتحر

ادعى طبيب الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا أن وفاته شكل من أشكال الانتحار، مضيفاً أن الأسطورة الأرجنتينية كان قد سئم الحياة.

وقال الدكتور ألفريدو كاهي، الذي عالج مارادونا لعقود، إن مارادونا ربما قد توقف عن الأكل وتناول الأدوية، وذلك عقب دخوله في حالة اكتئاب.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية: "وفاة مارادونا لا تبدو مجرد نوبة قلبية".

وزعم أنه حاول من قبل الانتحار في كوبا، وذلك عقب قيادة سيارته نحو حافلة قادمة، إلا أنه نجا، كما قال إنه سأل مارادونا من قبل عن رغبته في الانتحار فقال له: "ربما يومًا ما، ماذا أعرف".

وذكر أنه تواصل مع إحدى صديقات مارادونا السابقات وأم أحد أطفال، وتدعى فيرونيكا أوغيدا، حيث قالت له إن مارادونا سئم العيش ولا يريد الاستمرار.

وكان مارادونا قد توفي عقب تعرضه لنوبة قلبية في منزله، وذلك عقب أيام من إجراء جراحة في الدماغ.