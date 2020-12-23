قرار تركي جديد يشعل الصراع في المتوسط .. صور

لا يترك النظام التركي أي مناسبة لإشعال الموقف في المتوسط، إلا ويقوم به، من إرسال سفن للتنقيب مرورا بتدريبات عسكرية، وغيرها من الجرائم في حق شعوب المتوسط.

ورغم قرارات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أرسلت تركيا سفينة التنقيب "الريس عروج" إلى شرق البحر المتوسط، لإستئناف عملية التنقيب عن النفط والغاز.

وبحسب وكالة الاناضول التركية، رافق كلا من سفينة "أتامان" و"جنكيزخان"، سفينة التنقيب أثناء عملها بالمتوسط.

وكانت تركيا أطلقت إخطار نافتكس، الذي يعني استمرار أعمال التنقيب للسفن التركية في المتوسط حتى يونيو من العام المقبل 2021.

ويبلغ عدد طاقم السفينة التركية 55 فردا، من بينهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.