تفاصيل خطيرة.. داعش تتواصل مع الكويت عبر لعبة إلكترونية وأمن الدولة يجهض المخطط

يواصل تنظم داعش الإرهابي تجنيده لعناصر جديدة للانضمام إلي صفوفه بتخريب الدول العربية وهذه المرة وقع اختياره علي مجموعة من الأطفال الكويتيين ولكن تمكن جهاز أمن الدولة الكويتي من كشف ملابسات الحادث.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادرها الأمنية أن جهاز أمن الدولة الكويتي تمكن من إيقاف 6 أحداث كويتيين على تواصل مع تنظيم داعش الإرهابي، حيث اكتشف أنهم غرر بهم لاعتناق الفكر الداعشي.

وأفادت الصحيفة الكويتية بأنه عُثر بحوزة بعض الاطفال على أسلحة نارية، حيث جرت أيضا مصادرة أجهزة حاسب آلي عدة، تحتوي على مراسلات وتنسيق مع التنظيم الإرهابي.

وأشارت الصحيفة الي أن جهاز أمن الدولة داهم أحد المنازل في منطقة الأحمدي، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وألقى القبض على حدث يتواصل مع التنظيم الإرهابي منذ فترة، وجرت إحالته إلى مكتب التحقيق في مباحث الأحداث.

واعترف احد المقبوض عليهم خلال التحقيق معه بأن شخصًا تواصل معه عبر إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة، وتعمد الانضمام إلى فريقه خلال اللعبة، وعقب مرور أسبوع تواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي، وطالبه باعتناق الفكر الداعشي، ومن ثم أقنعه بذلك، ثم طالبه برسم أعلام داعش داخل غرفته الخاصة بمنزل أسرته، على أن يرسل له دعمًا ماليًا لتجنيد بقية أصدقائه بحسب الجريدة الكويتية.

وذكرت الصحيفة أن المتهم تحدث إلى أحد أصدقائه المقربين منه، وروى له ما حدث، وأقنعه في نهاية المطاف بالانضمام إليه في اعتناق الفكر الداعشي، لافتة إلى أن المتهم الأخير أقنع بدوره 4 من أصدقائه.

وأكدت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف بقية المتهمين، وأحالتهم جميعًا إلى جهة الاختصاص، ولا تزال التحقيقات جارية.