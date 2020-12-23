اكتشاف نوع جديد من كورونا في ماليزيا
أعلن مدير عام الصحة الماليزية، نور هشام عبد الله، عن تسجيل نوع جديد من فيروس كورونا أطلق عليه اسم "A701V".
ووفقا لوكالة "ريا فان" الروسية، قال عبد الله، الأربعاء: "إن الإصابة اكتُشفت خلال دراسة عينات أخذت سابقا في ولاية صباح الماليزية".
وتابع المدير: "كما تم العثور على طفرات في سلالة A701V في أمريكا الجنوبية وأستراليا وهولندا وسنغافورة. ومع ذلك، لم نكتشف بعد فعالية وعدوانية هذا النوع من الفيروسات".
وتواصل وزارة الصحة الماليزية مراقبة تحولات الفيروس. كما سيتم تسجيل الدفعة الأولى من اللقاحات التي تم شراؤها من قبل الدولة. للشروع في التطعيم الشامل.
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