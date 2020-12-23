الإمارات: نتطلع إلى قمة ناجحة بالرياض نبدأ معها مرحلة تعزيز الحوار الخليجى

جدة - نرمين السيد - وتابع "قرقاش" فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر": " إدارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة القرار الخليجى نخطو بمشيئة الله خطوات تعزيز الحوار الخليجى تجاه المستقبل". وكان قرقاش غرد أمس الثلاثاء، قائلا: "الأجواء السياسية والإجتماعية فى الخليج العربى تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان إلتزام الدوحة بأى إتفاق يحمل فى ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أى إتفاق".

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