واشنطن تدرس إغلاق سفارتها فى بغداد

جدة - نرمين السيد - واجتمع مسؤولو الأمن القومى للولايات المتحدة، فى البيت الأبيض اليوم الأربعاء، للاتفاق على مجموعة من الخيارات المقترحة لردع أى هجوم على أفراد عسكريين أو دبلوماسيين أمريكيين فى العراق.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمنى كبير، قوله إن ما يسمى بمجموعة المسؤولين فى اللجنة الرئيسية، بما فى ذلك وزير الدفاع بالإنابة كريس ميلر، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومى روبرت أوبراين، ناقشوا الوضع فى البيت الأبيض.
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