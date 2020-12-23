السلطات الصحية الأمريكية: مليون شخص تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وكانت صحيفة "بولتيكو"، ذكرت أن شركتى "فايزر" و"بيونتيك" ستوفران 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا للولايات المتحدة بحلول الصيف بعد مفاوضات مطولة حول الكمية التى يمكن أن يتم تقديمها.

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