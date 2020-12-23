الصحة العالمية من ووهان الصينية: لا نبحث عن مذنبين فى أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال فابيان ليندرتز من معهد روبرت كوخ الذى يعد الهيئة المركزية لمكافحة الأمراض فى ألمانيا بحسب "روسيا اليوم: "الاجتماعات التى أجريناها حتى الآن مع زملائنا الصينيين كانت مثمرة وجيدة للغاية، انطباعى فى هذه اللحظة أن الصينيين ليس فقط فى الحكومة بل أيضا على المستوى الشعبى مهتمون للغاية بمعرفة ما الذى حدث".

ولفت ليندرتز الى أن "الأمر لا يتعلق بايجاد دولة مذنبة أو سلطة مذنبة، فهذا يتعلق بفهم ما حدث لتجنب حدوثه مجددا فى المستقبل، ولتقليل المخاطر".

وأضاف: "الفيروسات تنتقل من الحيوانات إلى البشر كل عام وفى جميع أنحاء العالم وفى حالة فيروس كورونا كان مجرد سوء حظ أنه كان فيروسا خبيثا".

وتابع: "نحن فى ووهان لأنه هنا تتوافر البيانات الأكثر دقة، ومن هنا نتبع المسارات إلى حيث تقودنا، كلما كانت المسارات أحدث، كان ذلك أفضل ولكن حتى بعد مرور عام لا يزال بالإمكان حصر السيناريو".