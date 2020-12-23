أعلنت وزارة الخارجية الروسية اثنين من العاملين في سفارة كولومبيا بموسكو شخصيتين غير مرغوب فيهما، وذلك ردا على طرد كولومبيا اثنين من الدبلوماسيين الروس اتهمتهما بالتجسس.
وقالت الخارجية في بيان لها يوم الأربعاء، إنها استدعت أمس الثلاثاء السفير الكولومبي وسلمته مذكرة الاحتجاج بشأن طرد الدبلوماسيين الروسيين.
وقالت الخارجية الروسية تعليقا على طرد الدبلوماسيين الروسيين إن "هذه الخطوة لا تتوافق مع روح علاقات الصداقة التقليدية المبنية على الاحترام المتبادل بين روسيا وكولومبيا".
وأعلنت موسكو اثنين من العاملين في السفارة الكولومبية شخصين غير مرغوب فيهما، "بناء على مبدأ الرد بالمثل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا ترد بالمثل على طرد كولومبيا اثنين من دبلوماسييها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.