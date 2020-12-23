مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية: مقتل أكثر من 100 شخص بهجوم في إقليم...

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية أن أكثر من 100 شخص قتلوا بهجوم مسلح اليوم الأربعاء في إقليم بني شنقول-جومز. وذكرت المفوضية أن مسلحين أطلقوا النار في منطقة بولين في الإقليم الواقع غرب إثيوبيا وأضرموا النار في منازل السكان وهم نيام. وقال سكان المنطقة إن عشرات الأشخاص قتلوا في أحدث أعمال عنف دامية بين جماعات عرقية متناحرة في المنطقة.

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